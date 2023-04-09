CHP Şırnak milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Şırnak Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Şırnak Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Şırnak Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Şırnak Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Şırnak Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Şırnak, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Şırnak Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Şırnak Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Şırnak Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

BOTAN CİZRELİ

ABDULLAH KAYA

AYŞE BİLİN