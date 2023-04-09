CHP Sinop milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Sinop Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Sinop Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Sinop Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Sinop Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Sinop Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Sinop, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Sinop Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Sinop Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Sinop Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

BARIŞ KARADENİZ

ŞEVKET TERKAN