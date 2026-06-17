Haberler

CHP MYK'da yeni ihraç kararları! Aralarında Özgür Çelik de var

CHP MYK'da yeni ihraç kararları! Aralarında Özgür Çelik de var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti MYK'sını 5. kez topladı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Erzurum, Bursa, Bitlis il başkanları ile Özgür Çelik'in ihraç edilmesi için tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verildi.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, parti MYK'sını 5. kez topladı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Erzurum, Bursa, Bitlis il başkanları ile Özgür Çelik'in ihraç edilmesi için tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verildi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanlarını görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Defterden sildim' dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi

"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek
2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu

G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi: Kameralardan köşe bucak kaçtı
Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı