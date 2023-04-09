CHP Denizli milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Denizli Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Denizli Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Denizli Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Denizli Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Denizli Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Denizli Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Denizli Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Denizli Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

GÜLİZAR BİÇER KARACA

ŞEREF ARPACI

SEMA SİLKİN ÜN

ADİL DEMİR

SEDAT DEMİRCİ

İLHAN ÖZCAN

AYŞE HAZER