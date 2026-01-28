Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Arife Gökçe dosyasında baş şüpheli olarak anılan Sinan Sardoğan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Sardoğan'ın tahliyesi sonrası paylaşılan görüntüleri ise kısa sürede gündem oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, daha önce yaşlı kadınlara yönelik taciz iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU
Tahliyenin ardından Sinan Sardoğan'ın sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Tıraş olduktan sonra video çekerek paylaşan Sardoğan'ın, tutukluluk sürecinde kilo aldığı dikkat çekti.
İşte Sinan Sardoğan'ın son hali;
