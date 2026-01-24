Haberler

Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu

Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan hükümlü ve tutuklular arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada 21 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü ve tutuklu arasında sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı.

21 HÜKÜMLÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olaya karışan 21 mahkum Ferizli Devlet Hastanesine darp ve cebir raporu alınması gayesiyle sevk edildi. Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe neticesinde açık yara tespit edilerek dikiş atıldı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. isimli hükümlü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer 20 hükümlü ise ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi.

OLAYIN BÜYÜME İHTİMALİ BULUNMUYOR

Ayrıca, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tekli koğuşlara alındığı, olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren olay

Beşiktaş taraftarını isyan ettiren olay
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Ismail Jakobs'tan zehirlenme iddiası: Üç oyuncumuz da bayıldı

G.Saraylı yıldızdan canlı yayında olay iddia: Bizi zehirlediler
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Ahmet Özer’den kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli’ye ilk yanıt

Ahmet Özer'den hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli'ye ilk yanıt
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor