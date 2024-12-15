ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Cerrah" kelimesinin kökeni olan Arapça "caraha" ifadesi ne anlama gelir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"CERRAH" KELİMESİNİN KÖKENİ OLAN ARAPÇA "CARAHA" İFADESİ NE ANLAMA GELİR?

A: Dinledi

B: Dikti

C: Öğretti

D: Yaraladı

Cevap: D