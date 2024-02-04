Üye Girişi
Haberler

Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde korkunç bir patlama meydana geldi. Çernobil Nükleer Santrali nerede? Çernobil aktif mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu?

Çernobil Nükleer Santrali nerede, Çernobil aktif mi sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Alanın temizleme çalışmalarına 200,000 kişi katılmış ve bu kişiler ortalama 100 mSv doz almıştır. Yaklaşık 20,000 kişi 250 mSv ve birkaç kişi de 500 mSv doz almıştır. Peki, Peki, Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu?

ÇERNOBİL FACİASI NE ZAMAN OLDU?

Kaza 26 Nisan 1986 Cumartesi günü 4 numaralı reaktörde yapılan sistem testi esnasında başlamıştır. Çernobil Nükleer Santrali Pripyat kenti, Beyaz Rusya idari sınırı ile Dinyeper Nehri yakınlarında bulunuyordu. Test esnasında ani ve beklenmedik bir güç dalgalanması fark edilerek acil durum butonuna basılmıştı fakat güç çıkışı daha fazla büyüyerek son noktaya ulaştığında buhar basıncı bir dizi tepkimeye neden oldu. Tüm bu olaylar nötron moderatör ile hava arasındaki grafitin birleşmesine neden oldu ve nükleer çekirdekte erime oldu. Tutuşma ile çıkan yangın atmosfere yükseldi. Böylece Pripyat başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yüksek derecede nükleer serpinti bulutu yayıldı. Serpinti bulutu Sovyetler Birliği'nin batısı ile buradan Avrupa'ya ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye sürüklendi. 1986 yılından 2000 yılına kadar Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna'da ciddi olarak kirlenmiş bölgelerden toplam 350.400 kişi tahliye edildi. Rusya'nın resmî verilerine göre oluşan radyoaktif serpintiden en çok etkilenen yer %60 ile Beyaz Rusya oldu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Çernobil Rusya Çevre Gündem Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü? Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title