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Cenk Torun kimdir? Cenk Torun kaç yaşında, nereli?

Cenk Torun kimdir? Cenk Torun kaç yaşında, nereli?
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Cenk Torun hakkında merak edilen bilgiler araştırılıyor. Cenk Torun'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereden geldiği gibi bilgiler merak konusu oluyor. Peki, Cenk Torun kimdir? Cenk Torun kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden Cenk Torun, özellikle 1990'lı yıllarda gençlik dizisi "Çılgın Bediş"te canlandırdığı Oktay karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Cenk Torun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? gibi sorular, hayranları ve televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Cenk Torun kimdir? Cenk Torun kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CENK TORUN KİMDİR?

Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun'un oğlu olarak Ankara'da dünyaya gelen oyuncu, televizyon hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin Delikanlım adlı şarkısının klibinde yer alarak başlamıştır. Daha sonra birçok televizyon dizisinde rol almış, ancak 1996 yılında Özden Öğrük'ün karikatüründen uyarlanan Çılgın Bediş adlı dizide canlandırdığı Oktay karakteriyle geniş kitlelerce tanınarak 90'lı yılların en ünlü oyuncularından biri hâline gelmiştir.

Çılgın Bediş dizisinin sona ermesinin ardından bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu, çeşitli projelerde konuk oyuncu olarak yer almış ve sinema filmlerinde rol almıştır.

Cenk Torun kimdir? Cenk Torun kaç yaşında, nereli?

Babası Enver Torun, 2003 yılında Boğaz Köprüsü'nden atlayarak hayatına son vermiştir.

2015-2016 yılları arasında ATV'de yayımlanan Yeter adlı dizide bir psikoloğu canlandırmıştır. Günümüzde ise Kanal 7'de yayınlanan Esaret isimli dizide Orhun Demirhanlı karakterine hayat vermektedir.

Evli olan oyuncunun Şan adında bir oğlu bulunmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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