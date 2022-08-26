Çılgın Bediş dizisi devam ederken kısa bir süre Aynalı Tahir dizisinde rol almış ve Çılgın Bediş sona erince bir dönem ekranlardan uzak kalmış ve sadece çok az dizide konuk oyuncu olarak ve sinema filmlerinde yer almıştır. Peki, Cenk Torun kimdir? Cenk Torun kaç yaşında? Cenk Torun nereli? Cenk Torun hayatı ve biyografisi nedir?

Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun'un oğlu olan Cenk Torun, 1994'ten beri sürdürdüğü başarılı oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine topluyor. Hayatı merak edilen Cenk Torun kimdir? Cenk Torun kaç yaşında? Cenk Torun nereli? Cenk Torun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CENK TORUN KİMDİR?

Cenk Torun (d. 24 Mart 1974, Ankara), Türk oyuncudur.

Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun'un oğlu olarak Ankara'da dünyaya gelmiş. Televizyon hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin "Delikanlım" adlı şarkısının klibinde yer alarak başlamıştır. Daha sonra birçok televizyon dizisinde oynamış fakat 1996 yılında Özden Öğrük'ün karikatürünün televizyon versiyonunda yani Çılgın Bediş adlı dizide Oktay karakterini canlandırmış ve doksanlı yılların en ünlü oyuncularından biri hâline gelmiştir.

Çılgın Bediş dizisi devam ederken kısa bir süre Aynalı Tahir dizisinde rol almış ve Çılgın Bediş sona erince bir dönem ekranlardan uzak kalmış ve sadece çok az dizide konuk oyuncu olarak ve sinema filmlerinde yer almıştır.

Babası Enver Torun 2003 yılında Boğaz Köprüsünden atlayarak intihar etmiştir.

2013 yılında Sabah gazetesine verdiği bir röportajda "Askere gitmeden önce 'Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini oynamak için teklif aldım ama kabul etmedim. En büyük pişmanlığım, Hayatımın hatası diyebileceğim bir işti. Olsaydı ne güzel olurdu; dizi hâlâ devam ediyor. 'Mafya dizisi tutmaz' diye düşündüm. O dönemde yakışıklı jön rolleri üzerime yapışmıştı. "Benden mafya adamı nasıl olur?" diye endişelendim açıkçası" dedi. 2015 yılında başlayan Yeter adlı dizide psikolog rolünü canlandırmıştır.

CENK TORUN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Delikanlım

Palavra Aşklar

Çılgın Bediş

Yaşanacaksa Yaşanacak

Aynalı Tahir

Benim İçin Ağlama

Melekler Adası

Büyük Günahlar

Köpek

Masum Değiliz

Arka Sokaklar

Gemilerde Talim Var

Hırçın Kız

Ölümsüz Kahramanlar

Yeter

Adını Sen Koy

Barbunya Nuri

Hepimiz Kardeşiz

Fadik İntikam Peşinde

N'apcaz Şimdi?