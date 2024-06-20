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Cengizhan Yurdutek'in sağlık durumu nasıl? Cengizhan Yurdutek vuruldu mu, ne oldu?

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'Sıfır Bir' ekibinin projesi 'Kıyma' dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi. Peki, Cengizhan Yurdutek'in sağlık durumu nasıl? Cengizhan Yurdutek vuruldu mu, ne oldu?

Cengizhan Yurdutek'in sağlık durumu nasıl? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. 'Sıfır Bir' dizisinin final yapmasının ardından Blu TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kıyma' dizisinin İstanbul Kartal'daki setine silahlı saldırı düzenlendi. Peki, Cengizhan Yurdutek'in sağlık durumu nasıl? Cengizhan Yurdutek vuruldu mu, ne oldu?

CENGİZHAN YURDUTEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kartal'daki Be Platoları'ndaki sete giden bir grup, sahne provasına başlamak üzere hazırlık yapan oyuncu ekibine ateş açtı. Dizinin Cengo rolüyle tanınan oyuncularından Cengizhan Yurdutek, silahlı kişiyi fark edip kendini bankın arkasına attı. Yurdutek bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı.

Dizi ekibi 5 kurşun sıkan saldırganların peşine düştü, ancak yakalayamadı. Olay yerine giden sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Cengizhan Yurdutek'in tedavisini yaptı. Polis olay yerinde inceleme yaptı ve ifadeleri aldı. Bugün işlerinin başına geri dönen dizi ekibi olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söyledi. Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in üstlendiği dizinin 4. sezon çekimleri yapılıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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