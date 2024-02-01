Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da merakla beklenen cemrelerin düşeceği tarihler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cemrelerin hangi ay düşeceği ve 2024 yılında ilk cemrenin ne zaman düşeceği konusu merak konusu. Cemre düşme tarihleri merak konusu oluyor. 2024 yılında havaya, suya ve toprağa düşecek olan ilk cemrenin tarihi araştırılıyor. Peki, Cemreler ne zaman düşecek? 2024 Cemre hangi ay düşer?

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre, her yıl üç aşamada düşer. Bu aşamalar sırasıyla şunlardır:

• Hava Cemresi: 19-20 Şubat tarihlerinde düşer.

• Su Cemresi: 26-27 Şubat tarihlerinde düşer.

• Toprak Cemresi: 5-6 Mart tarihlerinde düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre düşmesi", Türk kültüründe önemli bir yer tutan ve her yıl tekrarlanan doğa olaylarından biridir. Her yıl şubat ayı sonunda gerçekleşen bu olay, "ateş" ya da "kor" anlamına gelen cemrenin sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşmesini ifade eder. Bu gelenek, bahar bayramı Nevruz'un yaklaştığını müjdeleyen bir doğa olayı olarak kabul edilir.

Cemre düşmesi, özellikle hayvancılıkla uğraşanlar için önemlidir. Soğuk hava nedeniyle dışarı çıkartılamayan hayvanların, cemre düşmesiyle birlikte otlaklara kavuşma zamanı geldiğini simgeler. Tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme döneminin başladığı bir işaret olarak görülür. Bu gelenek, doğayla iç içe yaşayan topluluklarda mevsim geçişlerini belirlemede ve tarım-hayvancılık faaliyetlerini planlamada önemli bir rehber olarak kabul edilir.