Cemre Demirel kimdir? Cemre Demirel sevgilisini mi dövdü? Cemre Demirel neden gündemde?

Türkiye'nin sosyal medyadan aşina olduğu isimlerden biri olan Cemre Demirel, kadına şiddet olayı ile gündemden düşmüyor. Yaptığı açıklamalarla tepkileri sık sık üzerine çeken Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu, darbedildiği fotoğrafını yayınladı. Yüzündeki morlukları paylaşan Nilsu'nun kim olduğu da merak ediliyor. Cemre Demirel kim? Cemre Demirel'in sevgilisi kim? Cemre Demirel sevgilisini neden darbetti? İşte ayrıntılar…

CEMRE DEMİREL KİM?

9 Aralık 1989 yılında doğan Cemre Demirel 34 yaşında. Cemre Demirel ismini YouTube canlı yayınları ile duyurdu. Yayınlarının yanı sıra siyasi yorumları ile de bilinen Cemre Demirel sık sık küfürlü konuşmaları ile gündeme geliyor. Demirel son olarak da sevgilisine uyguladığı şiddet ile gündeme geldi. Cemre Demirel hakkında ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır.

CEMRE DEMİREL OLAYI NE?

YouTube canlı yayınları ile tanınan Cemre Demirel'in hafızalardan kazınmayan olayı seçim döneminde gerçekleşti. Genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından Cemre Demirel, yayında poposunu göstermişti. Bu ve bunun gibi siyasi olaylar hakkında yorum yapan ve sık sık eleştirilen Cemre Demirel şimdilerde ise darp olayı ile konuşuluyor. Skandal iddia Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu'dan geldi.Nilsu, sosyal medya paylaşımında "Soranlar için ayrılma sebebimiz" diyerek yüzündeki morlukları gösterdi. Hemen sonrasında ise eski sevgilisi Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir yazışmayı yayınladı.Konuya ilişkin açıklama yapan Nilsu, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım" dedi.