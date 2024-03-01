Cemil Tugay kimdir? Halk Tv konuğu Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Cemil Tugay kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Cemil Tugay kimdir? Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

CEMİL TUGAY KİMDİR?

1967 yılında İzmir'de doğdu. 1980 yılında İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden ve 1983 yılında ise lise bölümünden mezun oldu. 1983-1989 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu. Ardından mecburi hizmet nedeniyle Çorum'da ve İzmir Tire'de pratisyen hekim olarak görev yaptı.

1993-2000 yıllarında Ankara Numune Hastanesi ve İzmir Atatürk Eğitim Hastanesinde Plastik Cerrahi ihtisasını tamamlayarak, 2000 yılında uzman doktor oldu. 1997'de ABD, Cleveland Klinik'te kısa bir süre ''research fellow'' olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesinde Plastik Cerrah, 2005-2009 yıllarında İzmir Çiğli Kent Hastanesinde Plastik Cerrah olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Karşıyaka'da Serbest Hekimlik yapmaya başladı ve halen Alsancak'ta bu görevini sürdürüyor.

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak, 2011 yılında CHP İzmir İl BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarında yer aldı. 2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol başkanlığını yürüttü. 2013-2014 yıllarında CHP İzmir il ARGE Kurulu üyeliği ve sonrasında başkanlığını yaptı. 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilerek, 1 yıl süreyle Kent Konseyinde çalışmalarda yer aldı. 2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulunda Bilişim Sorumlusu, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulunda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Cemil Tugay, evli ve 3 çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.