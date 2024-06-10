Üye Girişi
Haberler

Cem Yılmaz'a ne oldu? Cem Yılmaz sağlık durumu nasıl?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında meraklar artıyor. Bir süredir gösterilerine devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Ünlü isim, son gösterisinde gözünün yüzde 50 gördüğünü söyledi.

Gösterilerine hız kesmeden devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, son sahnesinde sağlığıyla ilgili konuşarak "Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim" dedi. Peki, Cem Yılmaz'a ne oldu? Cem Yılmaz sağlık durumu nasıl?

CEM YILMAZ'A NE OLDU?

Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğinden bahseden Cem Yılmaz, "Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

Cem Yılmaz'a ne oldu? Cem Yılmaz sağlık durumu nasıl?

CEM YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cem Yılmaz, mart ayında da nefes sorunu yaşadığını belirterek, "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Yaşlandık. 51 yaşındayım artık" demişti.

Cem Yılmaz'a ne oldu? Cem Yılmaz sağlık durumu nasıl?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cem Yılmaz Ünlüler 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

 Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor

Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor

 Avrupa Parlamentosu seçimleri kıtayı sarstı! Türk partisi, Rodop ve İskeçe'de birinci çıktı

Avrupa Parlamentosu seçimleri kıtayı sarstı! Türk partisi, Rodop ve İskeçe'de birinci çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti

Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title