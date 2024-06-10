Cem Yılmaz'a ne oldu? Cem Yılmaz sağlık durumu nasıl?

Gösterilerine hız kesmeden devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, son sahnesinde sağlığıyla ilgili konuşarak "Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim" dedi. Peki, Cem Yılmaz'a ne oldu? Cem Yılmaz sağlık durumu nasıl?

CEM YILMAZ'A NE OLDU?

Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğinden bahseden Cem Yılmaz, "Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

CEM YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cem Yılmaz, mart ayında da nefes sorunu yaşadığını belirterek, "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Yaşlandık. 51 yaşındayım artık" demişti.