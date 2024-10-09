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Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir ATV Haber'de neden yok?

Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir ATV Haber'de neden yok?
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atv Haber, Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündemini aktarırken, hızlı, doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla güvenirliğin ve saygınlığın adresi olmaya devam ediyor. Peki, Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir ATV Haber'de neden yok?

Hızlı, doğru, tarafsız habercilik anlayışı ile haberleri izleiciye aktaran ATV Haber bu akşam Cem Öğretir'in ekranda olmaması ile gündem oldu. Peki, Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir ATV Haber'de neden yok?

CEM ÖĞRETİR NEDEN YOK?

Bugün Esra Erol'da programında haberlerin ana başlıklarını izleyiciye ileten Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başladı.

Esra Erol'un büyük panik yapmasına rağmen Öğretir'in fark etmediği kanamanın ardından yayın sonlandırıldı.

Cem Öğretir reklam sonrası da Ana Haber Bülteni'ne çıkmayınca sağlık durumu merak edildi. İlerleyen dakikalarda açıklama yapılacağı bildirildi.

Cem Öğretir ağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Haberleri farklı bir spiker sundu:

Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir ATV Haber'de neden yok?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

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