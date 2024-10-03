Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede?

Cem Garipoğlu, 2009 yılında Bahçeşehir'deki bir villada Münevver Karabulut'u öldürmüştü. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ancak, bu kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu nedenle Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla mezarın açılması için fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Cem Garipoğlu yurt dışında mı? İşte detaylar...

CEM GARİPOĞLU YURT DIŞINDA MI?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan talebi değerlendirerek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Talimat doğrultusunda, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verildi. Mezarın açılması için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazacak olan personel, mezarlığa intikal etti.

Bu süreç, Münevver Karabulut'un ailesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yapılan işlemler sonucunda, cenaze konusunda net bir bilgi elde edilmesi bekleniyor. Olayın üzerinden geçen uzun yıllara rağmen, cinayetin aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkması amacıyla yürütülen bu çalışma dikkat çekiyor.