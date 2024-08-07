Çelik Kubbe nedir? Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi ne işe yarar?

Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi neden üretildi? Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemini kim yaptı? Çelik Kubbe Türk Savunma Sanayisinde büyük bir hamle olarak görülüyor. İşte Çelik Kubbe hakkında merak edilenler tüm detaylarıyla haberimizde…

ÇELİK KUBBE NEDİR?

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki ana merkezi konumda olacak. Çelik Kubbe, Türk savunma sanayii tarafından "sistemler sistemi" olarak geliştiriliyor. Türk savunma sanayiitarafından geliştirilen Çelik Kubbe, KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri ile entegreli bir şekilde çalışabilecek. Silah sistemleri ile birlikte hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde çalışacak.