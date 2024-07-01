Celal ile Ceren filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Celal ile Ceren filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Celal ile Ceren filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Celal ile Ceren filmini izleyecek olanların merak ettiği Celal ile Ceren konusu nedir, Celal ile Ceren oyuncuları kimler ve Celal ile Ceren özeti gibi konuları inceliyoruz.

CELAL İLE CEREN FİLMİ KONUSU NEDİR?

30'lu yaşlarını süren Celal, Karaköy'de baba mesleğini sürdüren bir elektrikçidir. 30 yaş krizine yeni girmiş olan Ceren ise mobilya mağazasında çalışmaktadır. İkilinin uzun beraberliği ise 6 yıla dayanmıştır! Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal kırk yalanla bir yolunu bulur ve partiye gider. Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder!

Hayatının çoktan daha güllük- gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır....



CELAL İLE CERENFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: TOGAN GÖKBAKAR

OYUNCULAR: ŞAHAN GÖKBAKAR, EZGİ MOLA