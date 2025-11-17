Haberler

Çekya Cebelitarık hangi kanalda? Çekya Cebelitarık maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Çekya Cebelitarık hangi kanalda? Çekya Cebelitarık maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Çekya Cebelitarık hangi kanalda yayınlanacak, açıklandı. Çekya Cebelitarık Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Çekya Cebelitarık maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Çekya Cebelitarık maçını hangi kanal veriyor? İşte Çekya Cebelitarık maçı yayın bilgisi!

Çekya Cebelitarık maçı hangi kanalda?Çekya Cebelitarık Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Çekya Cebelitarık maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Çekya Cebelitarık maçını hangi kanal veriyor? İşte Çekya Cebelitarık maçı yayın bilgisi haberimizde...

ÇEKYA CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya Cebelitarık maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Çekya Cebelitarık maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

ÇEKYA CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Çekya Cebelitarık maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
