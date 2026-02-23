Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ın evine giden "Erkan abi" olarak tanınan şahıs, video çekimi için bir kişinin kalçasına önce tükürüğünü sürdü, ardından çay doldurduğu enjektörü batırdı. Sosyal medyada daha fazla tık almak için yapılan skandal hareket tepki çekti.
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ın evine giden, "Erkan Abi" olarak tanınan şahsın bir kişinin kalçasına çay enjekte etmesi büyük tepki topladı.
Görüntülerde, şahsın önce tükürüğünü sürdüğü, ardından enjektöre doldurduğu çayı bir gencin vücuduna enjekte ettiği anlar yer aldı. Daha fazla izlenme uğruna yapılan bu tehlikeli hareket, hem hijyen kurallarını hem de insan onurunu hiçe saydığı gerekçesiyle sosyal medyada infial yarattı.
Kaynak: Haberler.com