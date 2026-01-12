Casus yazılım ve şiddet iddiaları: Gözler Sarıgül davasında

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Solaker ile Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı Magazin Bahane programında dile getirilen iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yayında paylaşılan beyanların kişisel anlatımlara ve yakın çevre kaynaklarına dayandığı vurgulanırken, tüm iddiaların hukuki süreç kapsamında yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğu özellikle belirtildi. Kamuoyundan, süreç tamamlanana kadar sağduyulu ve sorumlu bir yaklaşım sergilenmesi istendi.

BELGELİ ALDATMA İDDİALARI VE BOŞANMA SÜRECİ

Programda Hakan Solaker, Revna Sarıgül'e çok yakın kaynaklardan edindiğini belirttiği bilgileri paylaştı. İddialara göre, 6 yıllık evliliğin boşanma aşamasına geldiği, aldatmaya ilişkin belgelerin dava dosyasına sunulduğu ve bu süreçte casus yazılım kullanıldığı öne sürüldü. Solaker, bu iddiaların "belgeli" olarak kendisine aktarıldığını ifade ederken, evliliğin başlangıçta severek ve uyumlu şekilde kurulduğunu da dile getirdi.

Yayında ayrıca, Revna Sarıgül'ün gastronomi alanında uzman bir isim olduğu, meslek hayatını evlilik sonrasında da sürdürdüğü ve çalışma hayatından kopmadığı vurgulandı. Boşanma sürecinin kısa sürede sonuçlanmasının zor olduğu, davanın uzun ve yıpratıcı bir hukuki sürece evrilebileceği değerlendirmesi yapıldı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise şiddet iddiaları oldu. Solaker, yakın bir kaynağa "psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddet olup olmadığı" sorusunu yönelttiğini, ancak bu soruya net bir "hayır" yanıtı alamadığını söyledi. "Hayır diyemiyorum" şeklinde aktarılan cevap, tartışmaları beraberinde getirdi.

Yayında, psikolojik şiddetin de en az fiziksel şiddet kadar yıpratıcı olabileceği vurgulanırken, iddiaların tamamının dava sürecinde netlik kazanacağı ifade edildi. Sunucular, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda hukukun çok hassas kriterler üzerinden karar verdiğine dikkat çekti.

"HUKUK NE DERSE O OLACAK" VURGUSU

Program boyunca yapılan değerlendirmelerde, iddiaların kesinlik taşımadığı ve yargı kararı olmadan herhangi bir hükme varılamayacağı sık sık vurgulandı. Solaker, aktardığı bilgilerin birinci derece kaynaklara dayandığını belirtirken, sürecin hem taraflar hem de kamuoyu açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayının sonunda, tüm iddiaların yargı mercilerinin değerlendirmesine sunulduğu, hukukun vereceği kararın esas alınacağı ve kamuoyunun süreç tamamlanana kadar sağduyulu davranmasının büyük önem taşıdığı mesajı yinelendi.