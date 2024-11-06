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Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
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Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 6 Kasım 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 6 Kasım 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman (20.00)

Kanal D: dizi yok

Show TV: Sandık Kokusu (20.00)

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM

14:30 Gönül Dağı

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

19:00 Ana Haber

18:30 Beşiktaş-Malmö | UEFA Avrupa Ligi Maçı

20:45 Club Brugge-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

23:00 Teşkilat

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