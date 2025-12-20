Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

İstanbul Boğazı'nda su bisikleti sürenbir kadının sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Boğaz manzarası eşliğinde çekilen görüntüler, farklı kesimlerden çok sayıda yorum aldı.

MANİDAR BİR NOT DÜŞTÜ

Paylaşımında toplumdaki bazı önyargılara dikkat çeken kadın, "Peçeliyiz diye mağarada mı yaşıyoruz sandınız? Her gün piyasadayız" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada hem destekleyen hem de eleştiren yorumların yapılmasına neden oldu.