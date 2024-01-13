Çarkıfelek sunucusu kim? TV 8 Çarkıfelek'i kim sunuyor?

Çarkıfelek yarışması yıllar sonra yeniden başladı. Usta oyuncu Cem Davran'ın sunumuyla ekrana gelen Çarkıfelek izleyici ile buluştu. Rol aldığı son dizisi reytingleri başarı yakalayamayan Cem Davran, yıllar sonra sunucu kimliğiyle ekranda yer aldı. Peki, Çarkıfelek sunucusu kim? TV 8 Çarkıfelek'i kim sunuyor?

ÇARKIFELEK SUNUCUSU KİM?

Çarkıfelek'in yeni sunucusu Cem Davran oldu.

CEM DAVRAN KİMDİR?

Babası Mehmet Davran da uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

Tiyatro oyunları

• Bezirgan (Tartuffe) : Moliere - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2012

• Doğum Günü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

• Alevli Günler : Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2010

• Beyefendi : Cem Davran - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2000

• Ahududu (oyun) : Joseph Kesselring - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997

• Yeni Baştan : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1996

• Teope : Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993

• Tartüf : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1992

• Çılgın Sonbahar : Pierrette Bruno - Dormen Tiyatrosu - 1991

• Ödüller Kimin : Jean-Noel Fenwick - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

• Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

• 1793 : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

• Askerliğim : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

• Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

• Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1993