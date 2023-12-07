6 Ocak 1975 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan yarışma bugüne kadar birçok kanalda seyirciyle buluşan Çarkıfelek yarışması, yeni kanalı ve sunucusuyla ekrana dönüyor. Peki, Çarkıfeleği kim sunacak, Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda?

Çarkıfeleği kim sunacak, Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda?

Televizyon tarihine damga vuran Çarkıfelek yarışması, TV8 ekranlarıyla geri dönüyor. Fenomen yarışmanın yeni sunucusu ise belli oldu. Çarkıfeleği kim sunacak, Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda?

ÇARKIFELEĞİ KİM SUNACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin fenomen yarışması Çarkıfelek, TV8 ekranlarında yayınlanacak. Daha önce birçok ismin sunduğu yarışmanın yeni sunucusu Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncularından Cem Davran oldu. Çarkıfelek'i geçmişte ilk olarak Güner Ümit'in sunmuş daha sonra da Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık, Emre Karayel ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler sunmuştu.

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yarışmayı Cem Davran sunacak.