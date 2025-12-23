Haberler

Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı Haber Videosunu İzle
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CNN Türk'te yayımlanan Akıl Çemberi programına katılan akademisyen Oytun Erbaş, uyuşturucu bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbaş'ın yayın sırasında cebinden para çıkarıp sayması dikkat çekti.

  • Akademisyen Oytun Erbaş, CNN Türk'teki Akıl Çemberi programında uyuşturucu bağımlılığını ve zararlarını anlattı.
  • Oytun Erbaş, program sırasında cebinden bir deste parayı çıkarıp saydı.
  • Oytun Erbaş'ın parayı saydığı anın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan Akademisyen Oytun Erbaş, uyuşturucu bağımlılığını ve zararlarını anlattı.

"Arkadaş çevresi kesinlikle başlamada çok etkili" diyen Oytun Erbaş'ın yayın esnasında cebinden bir deste parayı çıkarıp sayması dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Yayına çıkma ücreti mi? Bu kadarda ucuza gitme be adam.
  • Bu adamçok değişik biri psikolojisi mi bozuk?
  • Çıkışta çorbacıya gidecek para yeter mi diye sayıyor
  • Geçim sıkıntısı her yerde taksi parasını hesaplıyor.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDeniz Kurt:

Bu adam nasıl prof olmus yemin ediyorum hayret ediyorum her gördüğümde.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfistikelikuruyemis:

Deniz kurt senin yorum yapabilmen daha hayret verici

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

şaklaban bu adam eğitmvci

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Bunun ölmüşlerini s2yim

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

yolda bıle bulsan say demısler :)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

ORTADA NE KANAL.NE SİPİKER.NEDE PROF VAR. Şizofren mi oldunuz??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor

Güvenlik kafesinde tutuluyor, dokunanı intihara sürüklüyor
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor

Güvenlik kafesinde tutuluyor, dokunanı intihara sürüklüyor
title