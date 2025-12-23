Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Son dönemde ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan Akademisyen Oytun Erbaş, uyuşturucu bağımlılığını ve zararlarını anlattı.

"Arkadaş çevresi kesinlikle başlamada çok etkili" diyen Oytun Erbaş'ın yayın esnasında cebinden bir deste parayı çıkarıp sayması dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar;