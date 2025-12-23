Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı
CNN Türk'te yayımlanan Akıl Çemberi programına katılan akademisyen Oytun Erbaş, uyuşturucu bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbaş'ın yayın sırasında cebinden para çıkarıp sayması dikkat çekti.
- Akademisyen Oytun Erbaş, CNN Türk'teki Akıl Çemberi programında uyuşturucu bağımlılığını ve zararlarını anlattı.
- Oytun Erbaş, program sırasında cebinden bir deste parayı çıkarıp saydı.
- Oytun Erbaş'ın parayı saydığı anın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Son dönemde ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan Akademisyen Oytun Erbaş, uyuşturucu bağımlılığını ve zararlarını anlattı.
"Arkadaş çevresi kesinlikle başlamada çok etkili" diyen Oytun Erbaş'ın yayın esnasında cebinden bir deste parayı çıkarıp sayması dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.
Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Yayına çıkma ücreti mi? Bu kadarda ucuza gitme be adam.
- Bu adamçok değişik biri psikolojisi mi bozuk?
- Çıkışta çorbacıya gidecek para yeter mi diye sayıyor
- Geçim sıkıntısı her yerde taksi parasını hesaplıyor.