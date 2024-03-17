Caner Özdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akşehir Belediye Başkan adayı Caner Özdemir kaç yaşında, nereli?
Caner Özdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Caner Özdemir kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Caner Özdemir hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Caner Özdemir'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Caner Özdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akşehir Belediye Başkan adayı Caner Özdemir kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
CANER ÖZDEMİR KİMDİR?
Caner Özdemir Konya - Akşehir Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Akşehir Belediye Başkan adayı Caner Özdemir iş adamıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.