Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu
Candaş Tolga Işık, aralık ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Emin Işık'ı bugün son yolculuğuna uğurladı. Cenazede gözyaşlarına boğulan Işık'ı dostları yalnız bırakmadı.
- Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, aralık ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası hastanede hayatını kaybetti.
- Cenaze törenine Oğuzhan Uğur, Zafer Algöz, Celil Nalçakan, Arda Turan, Mehmet Aslantuğ, İbrahim Büyükak, Farah Zeynep Abdullah, Yasemin Sakallıoğlu ve Sergen Yalçın katıldı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, aralık ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR
Candaş Tolga Işık, bugün düzenlenen cenaze töreninde babasına veda etti. Törende gözyaşlarına boğulan Işık'ın yaşadığı acı, cenazeye katılanların da yüreğine dokundu.
ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI
Işık ailesini bu zor gününde yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye Oğuzhan Uğur, Zafer Algöz, Celil Nalçakan, Arda Turan, Mehmet Aslantuğ, İbrahim Büyükak, Farah Zeynep Abdullah, Yasemin Sakallıoğlu ve Sergen Yalçın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.