Canan Ergüder Aile dizisinden ayrıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Dizide Leyla karakterini canlandıran Canan Ergüder diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Canan Ergüder Aile dizisinden ayrıldı mı? Leyla diziye veda mı edecek? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİNDE SON BÖLÜM NE OLDU?

Aile tatilinde ortaya çıkan gerçekler ve son gece yaşananlar herkesi derinden sarsar. Soykan lanetinden kurtulmak isteyen Aslan, Yusuf Soykan'ın adını her yerden silmek için harekete geçerken; geçmişte yaşananları itiraf etmesi için Hülya'ya süre verir. Bu süreçte Aslan'a destek olan Devin, hayatının en güzel haberini alır: Devin hamiledir! Bu haber Aslan'a büyük bir mutluluk yaşatırken; bastırmaya çalıştığı endişelerini de körükler. Aslan her şeyden uzakta, üç kişilik ailesiyle yeni bir hayat kurma planlarını hızlandırır. Cihan ise sevdiği kadının yaşadıklarını herkesin duyması için harekete geçer. Hülya'nın her şeyi açıklaması için onu köşeye sıkıştırır. Serap'la ilgili gerçekleri öğrenen İlyas'ın dünyası başına yıkılır. İlyas, Yusuf Soykan'ın günahlarının bedelini tüm Soykanlara ödetmek için harekete geçeceği zamanı bekler. Bu süre zarfında gizli planını işletir. İlyas'ın öz babası olduğunu öğrenen Bedri ise bu gerçekle sarsılırken; başını büyük bir belaya sokacaktır. Oğlundan haber alamayan Nedret, Aslan'dan yardım ister. Tüm aile yılbaşını birlikte kutlamak için bir araya gelir.

CANAN ERGÜDER AİLE DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı Show TV'nin iddialı dizisi Aile, 30. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un isteğiyle başından beri 30 bölüm olarak tasarladığı dizide avukat Serap rolüne hayat veren Selin Şekerci ayrılmıştı. Dizideki Leyla rolüyle alkış toplayan Canan Ergüder büyük final öncesi ekibe veda edecek. Aile'nin Seher Soykan'ı Emel Göksu da projeye erken veda edecek. Değerli oyuncunun 28. Bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.