Dramatik öyküsüyle dikkat çeken 'Can Borcu', aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları ele alıyor. Karakterlerin kendi sırları ve geçmişiyle yüzleşmesi, çözülmeyi bekleyen düğümlerin artmasına neden oluyor. Hangi sırların açığa çıkacağı ve hangi bağların kopacağı merak konusu. Can Borcu konusu ne?

CAN BORCU KONUSU NE?

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.

CAN BORCU OYUNCULARI KİM?

Can Borcu'nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.

CAN BORCU GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin başrollerinde yer aldığı dizide bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin, ihanetler, yasak ilişkiler, büyük sırlarla örülmüş, hayat kadar gerçek hikayesi anlatılacak.

Can Borcu, gerçek bir hikayeden uyarlama değil; tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor.