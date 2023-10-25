Çalışan emekliye ikramiye var mı?

İkramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Cumhuriyet'in 100. yılında bir defaya mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde, TBMM'de Genel Kurulu'ndan geçerken, ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceği belli oldu. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? 5 BİN TL Emekli Cumhuriyet ödemesi tarihleri! İşte detaylar…

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? 5 BİN TL Emekli Cumhuriyet ödemesi tarihleri! İşte detaylar…

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılacak.

5 BİN TL EMEKLİ CUMHURİYET ÖDEMESİ TARİHLERİ

Düzenlemeye göre Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emekliler kapsam dışı kalacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödenmesine ilişkin torba kanunda yer alan madde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

5 bin TL'lik ödemeden yalnızca çalışmayan emekliler yararlanabilecek.