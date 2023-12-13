Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, bu ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanabilmesi için bir çalışma başlatıldı. Peki, Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini belirterek, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin detaylarının çalışmanın sonuçlarına göre ortaya çıkacağını ifade etti. Peki, Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 LİRA NE ZAMAN VERİLECEK, BAŞLADI MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini belirterek, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin detaylarının çalışmanın sonuçlarına göre ortaya çıkacağını ifade etti. Güler, "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak olan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesi durumunda, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.

EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. 6 Aralık Çarşamba günü düzenlenen toplantı sonrasında açıklama yapan Erdoğan çalışan emeklilerde serzenişlere sebep olan sıkıntının giderileceğini aktararak " Meclis'imizin onayından sonra ilk düzenlemeden istifade edemeyen 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına 1 defaya mahsus 5'er bin liralarını süratle yatıracağız." dedi.