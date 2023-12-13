Üye Girişi
Haberler

Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, bu ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanabilmesi için bir çalışma başlatıldı. Peki, Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini belirterek, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin detaylarının çalışmanın sonuçlarına göre ortaya çıkacağını ifade etti. Peki, Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 LİRA NE ZAMAN VERİLECEK, BAŞLADI MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini belirterek, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin detaylarının çalışmanın sonuçlarına göre ortaya çıkacağını ifade etti. Güler, "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak olan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesi durumunda, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.

Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. 6 Aralık Çarşamba günü düzenlenen toplantı sonrasında açıklama yapan Erdoğan çalışan emeklilerde serzenişlere sebep olan sıkıntının giderileceğini aktararak " Meclis'imizin onayından sonra ilk düzenlemeden istifade edemeyen 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına 1 defaya mahsus 5'er bin liralarını süratle yatıracağız." dedi.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haberler.com - Gündem

Gündem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title