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Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 6 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 6 konusu, özeti ve Çakallarla Dans 6 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 6 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 6 konusu nedir, Çakallarla Dans 6 oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet… Senelerdir kısa yoldan para kazanmak için girdikleri maceraların sonucu olarak mesleklerini kaybedip sürünecek noktaya gelen -sözde- çakallar, ülkeyi etkisi altına alan hayat pahalılığından da gol yiyerek çıkılmaz bir sokağa gelmişlerdir... Evren kendi ülkelerinde mülteci gibi yaşayan ekibimize bir işaret fişeği gönderir… Fatma'nın yıllardır küs olduğu ablası Manolya, Yunanistan'ın Kos Adası'nda dördüncü evliliğini gerçekleştirecektir. Kardeşi Fatma ve tüm çakalları, tüm ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamak koşuluyla davet eder. Gökhan, zamanında kendisinden yaşça büyük olsa da -tüm mahalle gibi- Manolya'ya aşıktır. Hayatında hiç tatil yapmamış ve yurt dışına çıkmamış çakallar; "BİR UMUT" diyerek Yunanistan'a gitmek ister. Türk'ün vizeyle imtihanı başlar... Kos Adası'nı birbirine katan çakallar, Manolya'nın yıllardır İstihbarat için çalıştığını öğrenir. Manolya, sadece düğün için çağırmamıştır bizim çakalları. Türkiye' nin "MAVİ VATAN" ile ilgili çok önemli bir eylem planı, İtalyan bir mafya olan Enrico'nun eline geçmiştir. Ekibimizin görevi; Enrico'nun sevgilisi Anna Karenina'yı kendi taraflarına çekip, hard diski ele geçirmektir. Operasyon başarısız olursa İstihbaratın izi olmayacaktır. İstanbul'daki mahallelerinde fakirliğe demir atmış çakallar, bir umut diye gittikleri Yunanistan'ın Kos Adası'nda; Uluslararası bir kaosun ortasına bulurlar kendilerini...

ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

TÜR: KOMEDİ

YAPIM YILI: 2022

SENARYO: MURAT ŞEKER & ALİ TANRIVERDİ

YÖNETMEN: MURAT ŞEKER

OYUNCULAR: ŞEVKET ÇORUH, İLKER AYRIK, TİMUR ACAR, MURAT AKKOYUNLU, DİDEM BALÇIN

Osman Demir
Osman Demir
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