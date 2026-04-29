Çağrı Bozkurt-Ayça Sena Akın masalsı bir düğünle hayatlarını birleştirdi

İstanbul Anadolu Yakası’nın seçkin davet mekânlarından Çavuşbaşı Kasrı, geçtiğimiz akşam masalsı bir düğüne ev sahipliği yaptı. By Mustafa Organizasyon Genel Müdürü Mehmet Çağrı Bozkurt ile başarılı avukat Ayça Sena Akın, görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Doğayla iç içe konumu, zarif mimarisi ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan Çavuşbaşı Kasrı, bu özel gece için baştan sona yeniden tasarlandı. By Mustafa Organizasyon imzası taşıyan organizasyonda; duvarlardan tavan dekorasyonuna, masa düzenlerinden çiçek aranjmanlarına kadar her detay titizlikle planlanarak davetlilere adeta masalsı bir ambiyans sunuldu.

Gecenin sunuculuğunu ünlü radyo programcısı Afrikalı Ali üstlendi. Sahne enerjisi ve güçlü iletişimiyle geceye damga vuran Ali, davetlilere keyifli ve akıcı bir gece yaşattı.

Dekorasyonda, Şamdancı Davet Ekipmanları’nın sahibi ve damadın babası Ali Bozkurt’un özel tasarım ürünleri kullanıldı. Şamdanlardan masa detaylarına kadar her unsur, gecenin ihtişamını tamamladı.

Teknik prodüksiyon Tema Müzik Organizasyon tarafından sağlandı. Profesyonel ses, ışık ve sahne sistemleriyle kurulan altyapı, adeta konser atmosferi yaratarak davetlilere üst düzey bir görsel ve işitsel deneyim sundu.

Gelin ve damadın şıklığı da geceye damga vurdu. Damat Mehmet Çağrı Bozkurt’un smokini Şinasi Günaydın imzası taşırken; gelin Ayça Sena Akın’ın zarif gelinliği Seren Moda tarafından özel olarak hazırlandı.

Gecede sahne alan Noon Orkestrası müzik dolu anlar yaşatırken, konuk sanatçılar Sami Çelik ve Adnan Orhan performanslarıyla davetlilerden büyük alkış aldı.

Nikah seremonisi gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Daha önce resmi nikahları kıyılan çift için düzenlenen törende, esprili nikahı damadın amcası ve By Mustafa Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt kıydı. Eğlenceli anlara sahne olan nikah töreni, davetlilere keyifli anlar yaşattı. Nikah sonrası gerçekleştirilen özel görsel efekt şovları ise geceye damga vurdu.

Nikah şahitliklerini Bugay Kökdemir ve Aliye Çağlar Tuğyan üstlendi.