Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından ablası ile fotoğrafının paylaşılmasının ardından ablasının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel kimdir? Berna Şıkel kimdir? İşte detaylar...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, o dönemde podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Bir taraftan mankenliğe devam eden Şıkel yer aldığı projelerde oyunculukta ve sunuculukta da başarısını kanıtladı. Çağla Şıkel sosyal medya hesabından ablası ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü mankenin paylaşımının ardından ablası Berna Şıkel'in hayatı merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Berna Şıkel'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel kimdir? Berna Şıkel kimdir? Detaylar haberimizde...

ÇAĞLA ŞIKEL ABLASI BERNA ŞIKEL KİMDİR?

Bir organizasyona katılan Çağla Şıkel ablası Berna ile olan fotoğrafını "Ablaların en güzeli" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Birçok kişi Şıkel'in ablasını görünce şaşkınlıklarını yorumlarla dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise "Güzellik genetik" yorumunu yaptı.

BERNA ŞIKEL KİMDİR?

Şu sıralar bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan Berna Şıkel, bir dönem Jolly Joker'de solist olarak sahne almıştır. İstanbul'da dünyaya gelmiştir, baba tarafından aslen Kars Azerbaycan Türklerinden, anne tarafından ise Adana'lıdır. Manken, model, oyuncu ve sunucu Çağla Şikel kız kardeşidir.