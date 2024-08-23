Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede?

Yeni eğlence programı "Çağla ile Bu Yaz"yaz ekranlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor. Sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel'in üstlendiği program, cuma akşamları saat 22.00'de NOW ekranlarında olacak. Peki, Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede?

ÇAĞLA İLE BU YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Çağla ile Bu Yaz"da birbirinden değerli seslerin yanı sıra televizyon dünyasının ünlü yüzleri de geceye renk katacak.

Yeni eğlence programı "Çağla ile Bu Yaz"yaz ekranlarının vazgeçilmezi olmaya geliyor. Sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel'in üstlendiği program, cuma akşamları saat 22.00'de NOW ekranlarında olacak.

Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor henüz açıklanmadı.