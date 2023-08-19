Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Buz Devri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak Buz Devri kim seslendiriyor? Buz Devri karakterlerini kim seslendiriyor, gibi konuları mercek altına alıyoruz. Buz Devri filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Buz Devri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Buz Devri filmini izleyecek olanların merak ettiği Buz Devri konusu nedir, Buz Devri oyuncuları kimler, Buz Devri kim seslendiriyor? Buz Devri karakterlerini kim seslendiriyor gibi konuları inceliyoruz.

BUZ DEVRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Buzul çağı, dünyaya hüküm sürmeye başlamıştır. Bu ıssız ve korkunç dünyada bir başlarına olan zavallı hayvanlar, bir şekilde hayatta kalmanın yollarını aramaktadırlar. Uzun tüylü, kendi halinde bir mamut; karizmatik ve dişli bir kaplan ve muzır bir rakun, nasıl olduysa bu kaos esnasında bir araya gelmişlerdir.

İşte Buz Devri'nin seslendirme kadrosu

Ray Romano – Manfred : Ali Poyrazoğlu

John Leguizamo – Sid: Yekta Kopan

Denis Leary – Diego: Haluk Bilginer

Goran Visnjic- Soto: Hakkı Ergök

Jack Black-Zeke: Atilla Şendil

Stephen Root –Frank /Start: Mazlum Kiper

Diedrich Bader- Saber-Toothed Tiger: Aziz Güngör

Çevirmen – Gülseren Bayındır