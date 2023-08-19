Buz Devri kim seslendiriyor? Buz Devri karakterlerini kim seslendiriyor?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Buz Devri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak Buz Devri kim seslendiriyor? Buz Devri karakterlerini kim seslendiriyor, gibi konuları mercek altına alıyoruz. Buz Devri filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Buz Devri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Buz Devri filmini izleyecek olanların merak ettiği Buz Devri konusu nedir, Buz Devri oyuncuları kimler, Buz Devri kim seslendiriyor? Buz Devri karakterlerini kim seslendiriyor gibi konuları inceliyoruz.
BUZ DEVRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Buzul çağı, dünyaya hüküm sürmeye başlamıştır. Bu ıssız ve korkunç dünyada bir başlarına olan zavallı hayvanlar, bir şekilde hayatta kalmanın yollarını aramaktadırlar. Uzun tüylü, kendi halinde bir mamut; karizmatik ve dişli bir kaplan ve muzır bir rakun, nasıl olduysa bu kaos esnasında bir araya gelmişlerdir.
İşte Buz Devri'nin seslendirme kadrosu
Ray Romano – Manfred : Ali Poyrazoğlu
John Leguizamo – Sid: Yekta Kopan
Denis Leary – Diego: Haluk Bilginer
Goran Visnjic- Soto: Hakkı Ergök
Jack Black-Zeke: Atilla Şendil
Stephen Root –Frank /Start: Mazlum Kiper
Diedrich Bader- Saber-Toothed Tiger: Aziz Güngör
Çevirmen – Gülseren Bayındır