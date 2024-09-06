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Büyük Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Büyük Gözler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Büyük Gözler konusu, özeti ve Büyük Gözler oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Büyük Gözler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Gözler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Gözler filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Gözler konusu nedir, Büyük Gözler oyuncuları kimler ve Büyük Gözler özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük Gözler (Big Eyes), Tim Burton tarafından yönetilen biyografik dram türündeki filmdir. Büyük gözlü çocuk resimleriyle tanınan Margaret ve eşi Walter Keane'nin aralarındaki iktidar gerginliğini ve hayat hikâyesini konu almaktadır.

1950'li yılların San Francisco şehrinde geçen filmde, ilk kocasının şiddetinden kızı Jane ile kaçtıktan sonra geçimini sokak ressamlığı yaparak sağlayan, çizdiği kendine has iri gözlü çocuk tablolarıyla tanınan Amerikalı ressam Margaret Keane'in, eşi Walter Keane ile yaşadığı güç mücadelesi beyaz perdeye yansıtılmıştır.

Margaret Keane, ressam olduğunu sandığı Walter Keane ile evlenerek yeni bir hayata başlar. Walter, ağzı laf yapan, ikna gücü yüksek, pratik zekasıyla her durumu lehine çeviren bir pazarlamacıdır. Gönüllü olmayan Margaret'i ikna eder ve Büyük Gözler tablolarına kendi imzasını atarak pazarlamaya başlar. Karısının göze çarpan yeteneğini ve ortaya koymuş olduğu orijinal eserleri satış stratejisi adına sahiplenen Walter Keane, para ve şöhreti yakaladıktan sonra eşi Margaret'ı gölgede bırakır. Yaptığı tabloların birisi için bile "Benim tablom!" diyemeyen Margaret, kocasının baskına karşı çetin bir savaş verecektir.

BÜYÜK GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Amy Adams - Margaret Keane

Christoph Waltz - Walter Keane

Danny Huston - Dick Nolan

Jon Polito - Enrico Banducci

Krysten Ritter - DeeAnn

Jason Schwartzman - Ruben

Terence Stamp - John Canaday

Madeleine Arthur - Yetişkin Jane

Delaney Raye - Genç Jane

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