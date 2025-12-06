Haberler

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti Haber Videosunu İzle
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
Güncelleme:
Kendisi, nişanlısı ve kardeşi için Almanya'ya vize başvurusunda bulunan genç kadın, sonuçları öğrendiği anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Almanya'dan ret cevabı alan kadın, "Sen kaybettin Almanya" sözleriyle tepki gösterdi.

Bir genç kadın, kendisi, nişanlısı ve kardeşi için yaptığı Almanya vize başvurusundan ret cevabı alınca yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı.

"SEN KAYBETTİN ALMANYA"

Başvuru sonuçlarını açtığı anları kayda alan kadın, üç kişinin de vize taleplerinin reddedildiğini görünce duruma isyan etti. Genç kadın, videosunda "Sen kaybettin Almanya" sözleriyle tepki göstererek, ülkeye olan seyahat ya da yerleşme isteğinin bu kararla sona erdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump'ın her an savaş açabileceği ülkenin lideriyle görüştü
Haber YorumlarıRIZGAR:

Yine video delisi soytarılar iş başında. Almanya kazandı.

Haber Yorumların-ayyilmaz:

Tc bütün vize koyan Avrupa ülkeleri için aynı şartlarda muamele etmeli en azından gümrükte ödesinler !

Haber Yorumlarıtyrrdn94fm:

senin gibi cahili neyapsn Almanya

