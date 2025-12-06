Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Bir genç kadın, kendisi, nişanlısı ve kardeşi için yaptığı Almanya vize başvurusundan ret cevabı alınca yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı.

"SEN KAYBETTİN ALMANYA"

Başvuru sonuçlarını açtığı anları kayda alan kadın, üç kişinin de vize taleplerinin reddedildiğini görünce duruma isyan etti. Genç kadın, videosunda "Sen kaybettin Almanya" sözleriyle tepki göstererek, ülkeye olan seyahat ya da yerleşme isteğinin bu kararla sona erdiğini dile getirdi.