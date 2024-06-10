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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Haziran Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Haziran su kesintisi saatleri...

10 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi C3_B42 alt bölgesinde bulunan Bağlarbaşı Mahallesi can Sokak ve civarı arıza nedeniyle 10.06.2024 tarihinde 10:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 10/06/2024 10:32 ~ 10/06/2024 13:00

Kesim Zamanı:10/06/2024 10:30

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi C4_D19 Alt bölgesinde bulunan Vatan Mahallesi Derik Sokak ve civarında 04.06.2024-10.06.2024 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 04/06/2024 10:00 ~ 10/06/2024 16:00

Kesim Zamanı:04/06/2024 10:00

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Yıldırım İlçesi C4 D-25 Alt Bölgesinde bulunan Yavuz selim Mahallesi 4. Aslan Sokak ve civarında Arza nedeniyle 10/06/2024 tarihinde 11:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 10/06/2024 11:00 ~ 10/06/2024 14:00

Kesim Zamanı:10/06/2024 11:00

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