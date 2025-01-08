Üye Girişi
Haberler
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Alevler ABD'yi yutuyor! Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler

Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler
Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu

Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu
Parti içine 'Pışık' yapan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Kim alındıysa alındı

İmamoğlu, tepki çeken ifadesi için bakın ne dedi

BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Ocak su kesintisi saatleri!

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/12/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/01/2025 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Inegöl Ilcesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sinanbey Mahallesi muhtelif sokak ve Metal Sanayi civarinda, 27.12.2024-01.01.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DEMİRCİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/01/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/01/2025 17:00

Aciklama: Nilüfer İlçesi C4 B Alt bölgesinde bulunan Demirci Mahallesi Işıkhan sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.10.2025 tarihinde 14:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 06/01/2025 14:00

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
img

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem hakkında bir bomba daha
img

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi

Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi? Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı? Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Selim İleri neden öldü, hasta mıydı? Selim İleri kimdir, eserleri nelerdir? Galatasaray Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.