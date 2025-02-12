Bursa'da hava durumu ve yaşanabilecek yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Tatil kararı genellikle hava koşulları dikkate alınarak son anda duyuruluyor. Peki, Bursa okullar tatil mi? 13 Şubat Bursa'da okullar yok mu? Detaylar haberimizde...

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 13 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edilip edilmediği konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

13 ŞUBAT BURSA'DA OKULLAR YOK MU?

Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek güncel duyuruları takip etmek önemlidir. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, tatil kararları genellikle valilikler tarafından hava durumuna bağlı olarak alınmaktadır.