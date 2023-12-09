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Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Bursa'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Bursa'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Bursa'da Deprem Oldu mu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bursa deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bursa deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Aralık 2023 tarihinde saat 22:59:29'da, Bursa il sınırları içinde yer alan Nilüfer bölgesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin epicentresi, 40.2118 enlem ve 28.9797 boylamında tespit edilmiş olup, derinlik bilgisi -.- (bilinmiyor) olarak kaydedilmiştir. Depremin şiddeti ise 2.8 olarak ölçülmüştür.

Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Emir Ceran
Emir Ceran
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