Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu?

Bursa Adliyesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı, duruşma salonunda yaşanan gergin anları bir anda daha da tırmandırdı. " Bursa Adliyesi'nde ne oldu?" ve "Silahlı saldırı neden düzenlendi?" gibi sorular, yaşanan olayın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi yaralandı. Peki, Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu? Detaylar haberimizde...

BURSA ADLİYESİ'NDE NE OLDU?

Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

SİLAH SALDIRISI NEDEN OLDU?

Bursa Adliyesi'nde hareketli anlar yaşandı. Duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı bildirildi.