Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu?
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Bursa Adliyesi'nde meydana gelen olayda, bir duruşma sırasında salonda silahlı saldırı düzenlendi.
Bursa Adliyesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı, duruşma salonunda yaşanan gergin anları bir anda daha da tırmandırdı. " Bursa Adliyesi'nde ne oldu?" ve "Silahlı saldırı neden düzenlendi?" gibi sorular, yaşanan olayın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi yaralandı. Peki, Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu? Detaylar haberimizde...
BURSA ADLİYESİ'NDE NE OLDU?
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
SİLAH SALDIRISI NEDEN OLDU?
Bursa Adliyesi'nde hareketli anlar yaşandı. Duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı bildirildi.