Burdur deprem bölgesi mi? Burdur'da fay hattı var mı?
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Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Burdur'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Burdur deprem bölgesi mi? Burdur'da fay hattı var mı? soruları aratıldı. Peki, Burdur deprem bölgesi mi? Burdur'da fay hattı var mı? İşte detaylar...
Burdur deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Verilen Türkiye diri fay hatları haritasında Burdur'u etkileyebilecek fay hattı göze çarpıyor. Burdur'da fay hattı var mı? Burdur deprem bölgesi mi? Detaylar haberimizde...
BURDUR DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Burdur, 1. derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. Burdur'da aktif fay hatları mevcut.