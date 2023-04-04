Burdur deprem bölgesi mi? Burdur'da fay hattı var mı?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Burdur'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Burdur deprem bölgesi mi? Burdur'da fay hattı var mı? soruları aratıldı. Peki, Burdur deprem bölgesi mi? Burdur'da fay hattı var mı? İşte detaylar...