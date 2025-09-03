Burcu Binici kimdir? Burcu Binici kaç yaşında, nereli?

Genç ve yetenekli oyuncu Burcu Binici, ekranlardaki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Özellikle son projeleriyle adını geniş kitlelere duyuran Binici, izleyiciler tarafından merak edilen bir isim haline geldi. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve kariyerine dair detaylar, takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Burcu Binici'nin kim olduğu, nereden geldiği ve hangi projelerde yer aldığı merak ediliyor. Burcu Binici ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

Burcu Binici, küçük yaşlardan itibaren dans ve müziğe ilgi duymuş, şan eğitimi almış ve davul ile nagara çalma becerisi geliştirmiştir. Liseden mezun olduktan sonra babasının Erzurum'a tayini nedeniyle özel bir bankanın Erzurum Merkez Şubesi'nde yaklaşık 6 ay çalıştı. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce ise doğuda ilaç mümessilliği yapmış ve profesyonel dansçılık gibi farklı alanlarda deneyim kazanmıştır.

Anadolu Ateşi'nde bir eğitmen tarafından keşfedilerek dans ekibine katılan Binici, burada yaklaşık bir yıl dans etti. 2007 yılında Meral Okay'ın teklifiyle oyunculuğa adım atarak "Bir Bulut Olsam" dizisinde Gülengül karakterini canlandırdı. Asıl çıkışını ise "Söz" dizisindeki Ceren rolüyle yaptı ve geniş kitlelerce tanındı.

Son dönemde herhangi bir dizi projesinde yer almayan Burcu Binici, sanat hayatına ara vermiş durumda.

BURCU BİNİCİ KAÇ YAŞINDA?

Burcu Binici, 6 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşında olan oyuncu, genç yaşlardan itibaren sanat ve sahne dünyasına ilgi duymaya başlamıştır. Dans ve müzikle iç içe geçen çocukluk yıllarının ardından, profesyonel olarak hem dans hem de oyunculuk kariyerinde önemli adımlar atmıştır.

BURCU BİNİCİ NERELİ?

Burcu Binici, 6 Haziran 1986 doğumludur ve çocukluğunun bir kısmını doğduğu şehir olan Erzurum'da geçirmiştir. Ailesinin işi nedeniyle farklı şehirlerde yaşamış olan Burcu Binici, aslen Rize'nin Hemşin ilçesine bağlıdır. Köklü hemşin kökeni, hayatına ve sanatına yansıyan önemli bir kimlik unsurudur.

BURCU BİNİCİ EVLİ Mİ?

Burcu Binici evli mi? sorusu sıkça merak ediliyor. Şu an için Burcu Binici'nin evli olduğuna dair herhangi bir resmi bilgi veya açıklama bulunmamaktadır. Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih eden oyuncu, bu konuda genellikle sessiz kalmaktadır.