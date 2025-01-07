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Burak Dalgın kimdir? Burak Dalgın kaç yaşında, nereli?

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Burak Dalgın'ın kim olduğu merak ediliyor. İş dünyasında önemli bir kariyer geçmişine sahip olan Dalgın, aynı zamanda siyasi alandaki faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor. Peki, Burak Dalgın kimdir? İşte detaylar!

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi'nden istifa etti. Dalgın'ın partiden istifa etmesinin ardından birçok kişi Burak Dalgın'ın hayatını araştırmaya başladı. Burak Dalgın'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Burak Dalgın kimdir? Burak Dalgın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BURAK DALGIN KİMDİR?

1978'de Bursa'da doğdu. Kariyerine Koç Topluluğu'nun erken aşama teknoloji girişim yatırımlarında başladı. Daha sonra McKinsey danışmanlık firmasının New York ve Boston ofislerinde yöneticilik yaptı.

2008'de Türkiye'ye döndü. Orta ve doğu Avrupa'yı kapsayan iki girişim sermayesi fonu yönetmektedir. Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki yatırımlarıyla yeni fabrikalar açılmasına ve binlerle ifade edilen istihdam oluşturulmasına öncülük etti. Yatırımlarından biri Harvard Üniversitesi'nde vaka çalışması olarak okutulmaktadır.

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çeşitli şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında (EDAM düşünce kuruluşu, Keiretsu melek yatırım ağı) yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. TEV yurtdışı bursiyeri ve Eisenhower Fellow'dur.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği (lisans) ve Harvard Business School MBA (işletme yüksek lisans) mezunudur.

Burak Dalgın kimdir? Burak Dalgın kaç yaşında, nereli?

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