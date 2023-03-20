Burak Birsen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Haber sunucusu Burak Birsen'in hayatı ve biyografisi!

Haber spikeri Burak Birsen kimdir merak ediliyor. Peki, Burak Birsen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi, nerede çalışıyor, hangi kanalda çalışıyor? Burak Birsen'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Burak Birsen geliyor. Peki, Burak Birsen kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, hangi kanalda spikerlik yapıyor? İşte detaylar...

BURAK BİRSEN KİMDİR?

Burak Birsen, gazeteci ve ana haber sunucusudur. Burak Birsen 1975 Muğla doğumludur. Uzun yıllar TRT, Milliyet, Kanal D, Fox TV gibi kurumlarda çalışmıştır. Burak Birsen 2010 yılında Fox TV bünyesinde çalışmaya başlamıştır ve ana haber sunuculuğu yapmıştır. Burak Birsen 2012 yılında Fox TV'de çalışan Gülşah İnce ile dünya evine girmiştir. 2021 yılında ise son bulmuştur. Burak Birsen Mart 2023'te Nergis Akgun ile dünya evine girmiştir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Burak Birsen'in Twitter'da 20 bin takipçisi vardır ve İnstagram'da ise 18 bin takipçisi bulunmaktadır.