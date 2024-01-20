Bünyamin Demir kimdir, ne mezunu? Bünyamin Demir hayatı ve kariyeri! Bünyamin Demir kaç yaşında, nereli?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Güngören belediye başkan adayı olarak gösterilen Bünyamin Demir'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Bünyamin Demir'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Bünyamin Demir kimdir? Bünyamin Demir kaç yaşında, nereli? Bünyamin Demir hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

1982 İstanbul doğumlu olan Bünyamin Demir aslen Trabzon Akçaabatlıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde sürdüren Demir, okulun ilk mezunları arasında yer almıştır. 2004 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olarak serbest mimarlık yapmaya başlamıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı altında yürüttüğü lisansüstü eğitimi neticesinde 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesi alan Demir, ileri düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.